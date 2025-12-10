 Aller au contenu principal
Hoffmann Green renforce sa présence en Bretagne grâce à un partenariat stratégique avec Morbihannaise de Bâtiment
information fournie par Boursorama CP 10/12/2025 à 08:00

Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 10 décembre 2025 – 8h00 CET : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce la signature d’un partenariat avec Morbihannaise de Bâtiment, acteur de référence de la construction en Bretagne Sud.

