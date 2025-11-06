Hoffmann Green renforce sa présence dans le Sud-Ouest

(AOF) - Hoffmann Green Cement Technologies annonce la signature d’un partenariat avec Etchart Construction, entreprise familiale du Sud-Ouest, acteur reconnu du génie civil, du bâtiment et des ouvrages d’infrastructure.

"Ce partenariat avec Etchart Construction constitue une étape importante dans notre stratégie de développement national et de diversification de nos activités, notamment dans le domaine du génie civil. Il illustre la capacité de nos ciments sans clinker à répondre aux exigences techniques des projets les plus complexes, tout en réduisant significativement leur empreinte carbone ", ont déclaré Julien Blanchard et David Hoffmann, co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies.

