Hoffmann Green renforce sa collaboration avec ECBL
information fournie par Zonebourse 08/12/2025 à 13:13
Depuis la signature de leur 1er partenariat en décembre 2022, les deux sociétés ont donné naissance à des projets structurants en Charente-Maritime, qui ont démontré la performance et la fiabilité des solutions Hoffmann Green sur les chantiers d'ECBL.
Aujourd'hui, ils s'engagent dans un nouveau contrat de 3 ans, par lequel Hoffmann Green fournira davantage de son ciment décarboné 0% clinker à ECBL, afin de soutenir la réalisation de travaux de gros oeuvre d'exception et de rénovation.
Situés principalement en Charente et Charente-Maritime, ces travaux incluent la construction de logements collectifs, de bâtiments industriels, publics, tertiaires et de bureaux, ainsi que des opérations de réhabilitation lourde.
Valeurs associées
|4,4000 EUR
|Euronext Paris
|+2,33%
