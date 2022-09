Hoffmann Green publie ses résultats semestriels 2022

• Progression du carnet de commandes à 210 000 tonnes à fin juin 2022 : signature de six nouveaux contrats dont deux à l’international

• Création de la première Joint-Venture en Suisse

• Rachat d’un centre de broyage pour renforcer la compétitivité

• Déploiement de la stratégie industrielle conforme au plan

• Progression des volumes vendus de 11%, en deçà des attentes dans un contexte d’inflation et de décalages de lancement de chantiers

• Structure financière solide : capitaux propres de 77 M€ et trésorerie de 53 M€ (y compris placements)

• Confirmation des objectifs financiers à moyen terme soutenus par un contexte inflationniste et réglementaire favorable renforçant le modèle Hoffmann Green



