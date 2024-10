Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Hoffmann Green: projet de résidence décarbonée avec Podeliha information fournie par Cercle Finance • 09/10/2024 à 14:08









(CercleFinance.com) - Hoffmann Green Cement Technologies annonce le renforcement de sa collaboration avec Podeliha, opérateur de référence du logement social en Pays de la Loire, à travers la construction de la future résidence décarbonée Avifaune.



Le groupe fournira ainsi ses ciments décarbonés 0% clinker pour ce projet situé à Avrillé (Maine-et-Loire) qui allie innovation et habitat inclusif, réunissant valides et personnes en situation de handicap dans un cadre de vie partagé.



Inscrit dans un programme mixte de plus de 80 logements, Avifaune comprendra 25 logements locatifs adaptés, dont 10 spécialement conçus pour les personnes à mobilité réduite ou atteintes d'épilepsie.





Valeurs associées HOFFMANN GREEN CEMENT TEC. 6,68 EUR Euronext Paris -0,30%