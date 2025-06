Hoffmann Green: partenariat pluriannuel avec GBMP Bâtiment information fournie par Cercle Finance • 20/06/2025 à 11:05









(CercleFinance.com) - Hoffmann Green Cement Technologies annonce la signature d'un partenariat stratégique pluriannuel avec GBMP Bâtiment, entreprise générale de bâtiment de référence en Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, étendant ainsi son maillage territorial.



Spécialisée dans les travaux tous corps d'état, la conception-réalisation d'opérations clé en main, le gros oeuvre (logements, bâtiments industriels, fonctionnels ou tertiaires), la réhabilitation ou encore la maintenance, GBMP Bâtiment a livré 40 chantiers en 2024.



Cette société s'est tournée vers les ciments 0% clinker de Hoffmann Green pour concilier qualité technique des ouvrages et performance environnementale, en intégrant de manière croissante ces solutions bas carbone dans ses futures réalisations.





