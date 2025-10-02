Hoffmann Green optimise les performances environnementales inégalées de son ciment H-UKR 0% clinker produit à froid

Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 2 octobre 2025 – 18h00 CEST : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce la publication de son nouvel Inventaire de Cycle de Vie (ICV) qui met en évidence l’optimisation des performances environnementales exceptionnelles du ciment H-UKR 0% clinker.



Selon les résultats du nouvel ICV, l’empreinte carbone du ciment H-UKR pour la France est de 198 kgCO₂eq par tonne, soit une réduction de 25 % par rapport au niveau précédent (252 kgCO₂eq/t). Cet ICV complète la Déclaration Environnementale de Produit publiée en février 2025 pour les pays Européens hors France. Celui-ci est spécifique à la France, où la réglementation exige la prise en compte de l’impact carbone du laitier de haut fourneau.



