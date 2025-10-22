Hoffmann Green obtient un Avis Technique (ATec) pour les fondations d’éoliennes

(AOF) - Hoffmann Green Cement Technologies annonce l'obtention d'un Avis Technique (ATec) validant l'utilisation de son ciment décarboné H-UKR pour les fondations d'éoliennes. " L’obtention de cet Avis Technique pour un ciment 0% clinker sur une application aussi exigeante que les fondations d’éoliennes marque une avancée majeure. Elle confirme la fiabilité de nos technologies dans des réalisations de grande ampleur et nous permet d’accélérer notre développement sur le marché des énergies renouvelables dès 2026 et dans les années à venir», indique la direction.
