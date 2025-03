Hoffmann Green: obtention d'un ATEc pour le ciment H-UKR information fournie par Cercle Finance • 10/03/2025 à 08:17









(CercleFinance.com) - Hoffmann Green Cement Technologies annonce l'obtention d'un Avis Technique (ATEc) pour son H-UKR, une première mondiale pour un ciment 0% clinker, 'confirmant une nouvelle fois son leadership technologique parmi les acteurs du secteur de la construction'.



'Cet ATEc, couvrant les applications en fondations superficielles en France, confirme l'atteinte des objectifs techniques d'Hoffmann Green : proposer un ciment décarboné 0% clinker sans compromis sur les performances', ajoute la société.



Cette validation lui ouvre selon elle 'de nouvelles perspectives commerciales, élargissant les applications de son ciment décarboné, renforçant son attractivité et garantissant son assurabilité auprès des maîtres d'ouvrage et des professionnels de la construction'.





Valeurs associées HOFFMANN GREEN CEMENT TEC. 4,88 EUR Euronext Paris +5,63%