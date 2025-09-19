Hoffmann Green finalise l’émission d’obligations convertibles en actions pour un montant nominal de 6 millions d’euros souscrites par Inveready

Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : ciments-hoffmann@newcap.eu



Julien Blanchard et David Hoffmann, Co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « Nous sommes très fiers de la conclusion de cette opération avec Inveready, qui nous apporte un financement structurant dans des conditions attractives. Le soutien d’un investisseur espagnol de premier plan, spécialisé dans les financements alternatifs, constitue une reconnaissance forte de la pertinence de notre stratégie et de la solidité de notre modèle industriel. Grâce à ce partenariat, nous allons renforcer nos moyens pour accélérer nos investissements en production, en innovation et en développement commercial, et ainsi poursuivre activement notre contribution à la décarbonation du secteur de la construction. »