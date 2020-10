Hoffmann Green étend son partenariat avec le préfabricant Soriba

Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : ciments-hoffmann@newcap.eu



Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 22 octobre 2020 - 08h00 CEST : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green » ou la « Société »), pionnier du ciment décarboné sans clinker, annonce qu'il étend son partenariat avec le préfabricant Soriba.



Déjà partenaire d'Hoffmann Green pour l'application des prémurs architectoniques, ce contrat permettra à la société Soriba, entreprise vendéenne et leader dans la conception de produits préfabriqués béton, de fabriquer des escaliers bas carbone dans sa future usine 4.0 située à Fontenay-Le-Comte en Vendée à proximité du site d'Hoffmann Green Cement Technologies.



Cette usine 4.0 de 6500 m2 munie d'un process industriel semi automatisé équipé d'un système moderne de durcissement des bétons avec gestion de la température et de l'hygrométrie, devrait être opérationnelle dès l'été 2021.