Hoffmann Green étend son partenariat aux États-Unis avec l’activation d’une nouvelle option de licences

• Déclenchement d’un droit d’entrée additionnel de 10 M€



• Extension du contrat de licences à 25 États de l’Ouest américain



Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 15 janvier 2026 – 8h00 CET : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce une nouvelle extension de son contrat de licences aux États-Unis avec son partenaire Hoffmann Green USA, signé en juillet 2024, entraînant la levée d’option relative à un droit d’entrée additionnel de 10 M€.



