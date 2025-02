Hoffmann Green double son chiffre d’affaires 2024 et révise à la hausse ses objectifs à horizon 2030

• Doublement du chiffre d’affaires 2024 à 13,2 M€ par rapport à 2023

• Franchissement d’étapes structurantes dans le développement international

• Nette amélioration du profil de rentabilité : EBITDA 2024 estimé à l’équilibre

• Optimisation des capacités de production de H2 à plus de 400 K tonnes par an vs. 250 K tonnes illustrant l’expertise et les qualités d’ingénierie de la Société

• Accélération de la dynamique commerciale et du déploiement industriel :

solides perspectives de développement à horizon 2030

• Nomination de Pierre-Emmanuel Favre en qualité de Directeur Financier



Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 12 février 2025 – 08h00 CET : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires au 31 décembre 2024 et fait le point sur ses activités.



