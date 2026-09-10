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Hoffmann Green double sa production et contient la hausse de ses coûts
information fournie par Zonebourse 10/09/2026 à 08:16
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Hoffmann Green a enregistré une forte accélération de son activité au premier semestre 2026, portée par la montée en puissance de ses volumes de ciment 0% clinker et les premiers effets de la massification de sa production.

Sur les six premiers mois de l'année, le groupe a commercialisé et livré près de 40 000 tonnes de ciment, soit une progression de 104% sur un an et un volume près de cinq fois supérieur à celui du premier semestre 2024. Le chiffre d'affaires atteint 6,6 millions d'euros, en hausse de 86,7%, dans un marché français du béton qui reste dégradé.

Cette croissance commence à produire des économies d'échelle. Malgré le doublement de la production, les achats consommés n'ont progressé que de 13,1%, à 3,8 millions d'euros. Hoffmann Green estime à 2,9 millions d'euros les économies réalisées sur le coût des matières au premier semestre, grâce notamment à la hausse des volumes et aux négociations avec les fournisseurs. Le groupe projette désormais 7,5 millions d'euros d'économies sur ce poste sur l'ensemble de l'exercice 2026.

Les charges de personnel progressent pour leur part de 23,8%, à 1,9 million d'euros, tandis que les charges externes atteignent 7 millions d'euros, contre 5 millions un an auparavant. Cette hausse s'explique notamment par la poursuite des dépenses liées aux certifications internationales et par l'augmentation des coûts de transport associée à la croissance des volumes.

Dans ce contexte, l'Ebitda ressort à -5,9 millions d'euros, contre -5,7 millions au premier semestre 2025. Sa quasi-stabilité malgré une croissance de près de 87% du chiffre d'affaires traduit, selon la société, les premiers effets du levier opérationnel et d'une meilleure absorption de sa structure de coûts. Le résultat opérationnel courant s'établit à -8,1 millions d'euros, contre -7,8 millions un an plus tôt, tandis que la perte nette atteint 9,2 millions d'euros, contre 8,4 millions au premier semestre 2025.

La trésorerie disponible s'élève à 5,1 millions d'euros au 30 juin 2026, hors 21 millions d'euros de droits d'entrée liés à l'obtention de certifications internationales. La société souligne que cette évolution doit être mise en regard de la constitution de stocks destinés à accompagner la croissance attendue au second semestre : ceux-ci sont passés de 2,9 millions d'euros fin 2025 à 6,3 millions à fin juin. Les capitaux propres s'établissent parallèlement à 51,2 millions d'euros.

Sur le plan commercial, Hoffmann Green a signé neuf nouveaux partenariats au premier semestre, puis deux supplémentaires après la clôture. A l'international, le groupe a conclu un accord préliminaire exclusif avec le néerlandais Bruil en vue d'un contrat de licence et réalisé son premier chantier en béton 0% clinker aux Etats-Unis pour Marquis Inc.

Pour 2026, Hoffmann Green confirme son objectif de production de 100 000 tonnes de ciment 0% clinker et vise toujours l'atteinte du break-even opérationnel d'ici fin 2027, sous réserve de la progression des volumes.

A plus long terme, le groupe maintient ses ambitions à horizon 2030 : produire environ un million de tonnes grâce à ses trois sites industriels, atteindre 150 millions d'euros de revenus et signer cinq contrats de licence internationaux supplémentaires. La construction d'une troisième unité, H3, en région Rhône-Alpes est prévue à horizon 2027-2028.

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HOFFMANN GREEN CEMENT TEC.
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