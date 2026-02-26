 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Hoffmann Green déploie ses ciments sans clinker dans un projet à Nantes
information fournie par Zonebourse 26/02/2026 à 09:05

Le spécialiste de la décarbonation du secteur de la construction et concepteur de ciments innovants sans clinker annonce le déploiement de ses solutions 0% clinker sur l'ensemble du projet de réhabilitation du quartier nantais "Les Batignolles".

Ce programme, mené en partenariat avec le promoteur immobilier Ouest Réalisations, constitue le plus important projet privé de logements et de bâtiments tertiaires de la région nantaise.

Implantée sur une ancienne friche industrielle de 12 hectares, dans un quartier historiquement marqué par l'activité industrielle à l'est de Nantes, l'opération vise à transformer le site en un éco-quartier d'envergure. Elle figure parmi les plus importantes opérations privées de construction en région Pays de la Loire.

Valeurs associées

HOFFMANN GREEN CEMENT TEC.
4,750 EUR Euronext Paris +0,64%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank