Hoffmann Green déploie ses ciments sans clinker dans un projet à Nantes
information fournie par Zonebourse 26/02/2026 à 09:05
Ce programme, mené en partenariat avec le promoteur immobilier Ouest Réalisations, constitue le plus important projet privé de logements et de bâtiments tertiaires de la région nantaise.
Implantée sur une ancienne friche industrielle de 12 hectares, dans un quartier historiquement marqué par l'activité industrielle à l'est de Nantes, l'opération vise à transformer le site en un éco-quartier d'envergure. Elle figure parmi les plus importantes opérations privées de construction en région Pays de la Loire.
