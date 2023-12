Hoffmann Green conclut un accord préalable avec un partenaire en vue de la signature d’un contrat de licences aux Etats-Unis dans l’Etat de Floride

Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 12 décembre 2023 – 18h00 CET : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce la signature d’un accord avec un partenaire qui établit les grands principes d’un contrat de licences exclusif en vue de construire plusieurs unités Hoffmann en Floride, État du sud-est des États-Unis.



Julien Blanchard et David Hoffmann, Co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « Après le contrat signé avec Shurfah en Arabie Saoudite il y a quelques semaines, nous sommes ravis de poursuivre notre expansion à l’international avec l’annonce de cette future implantation aux Etats-Unis. Cet accord avec un partenaire basé en Floride démontre l’attrait, en dehors de nos frontières, pour notre ciment 0% clinker et notre modèle de production verticale. Nous sommes fiers de participer au côté de notre partenaire à la décarbonation du secteur de la construction dans un Etat aussi stratégique que la Floride, le troisième Etat le plus peuplé des Etats-Unis. »