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Hoffmann Green choisi par Norée Construction
information fournie par Zonebourse 20/05/2026 à 08:38

Hoffmann Green Cement Technologies annonce la signature d'un partenariat avec Norée Construction, société implantée dans les Côtes-d'Armor et acteur majeur du Grand Ouest dans les travaux de gros oeuvre, le génie civil et la construction d'équipements aquatiques.

À travers cet accord, le fabricant de ciments fortement décarbonés affirme poursuivre l'accélération de son déploiement commercial en s'appuyant sur des partenaires régionaux de référence disposant d'un ancrage territorial solide.

Il ajoute que ce partenariat renforce son positionnement sur des marchés diversifiés et hautement techniques : bâtiments agricoles, infrastructures industrielles, ouvrages de génie civil, stations d'épuration et équipements aquatiques.

Le partenariat noué entre Norée Construction et Hoffmann Green se concrétise d'ores et déjà à travers plusieurs opérations en cours intégrant le ciment 0% clinker sur des chantiers de bâtiments agricoles en Bretagne.

Valeurs associées

HOFFMANN GREEN CEMENT TEC.
4,1000 EUR Euronext Paris +0,37%
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