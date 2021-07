Hoffmann Green Cement Technologies signe un contrat de commercialisation de ses ciments avec Alegina pour des éléments préfabriqués à base de coquilles d'huîtres broyées

Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 21 juillet 2021 - 7h30 CEST : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green » ou la « Société »), pionnier du ciment décarboné sans clinker, annonce la signature d'un contrat d'une durée de 3 ans pour le développement et la commercialisation de ses ciments décarbonés avec Alegina, entreprise vendéenne spécialisée dans la conception et la fabrication de matériaux et de produits innovants à partir de coquilles d'huîtres et de coquillages.



Julien Blanchard et David Hoffmann, co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent, « Marier urbanisation et respect de l'environnement est la raison d'être que nous partageons avec Alegina. Nous sommes ainsi très fiers de signer ce partenariat avec cette société vendéenne spécialisée dans la valorisation des coquilles d'huîtres, déchet naturel présent en grande quantité sur la façade atlantique. Ce nouveau contrat renforce notre présence sur le marché de la préfabrication et permet d'associer nos technologies à d'autres solutions disruptives et innovantes ; et ce dans un but commun : la décarbonation du secteur de la construction par la mise en pratique d'une véritable économie circulaire. »



Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : ciments-hoffmann@newcap.eu