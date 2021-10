Hoffmann Green Cement Technologies signe un accord de partenariat stratégique avec le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB)

Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 06 octobre 2021 – 8h00 CEST : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green » ou la « Société »), pionnier du ciment décarboné sans clinker, annonce aujourd’hui la signature d’un accord de partenariat stratégique avec le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) et renforce ainsi sa relation avec cet organisme, EPIC, qui exerce 5 activités clés : la recherche et expertise, l’évaluation, les essais, la certification et la diffusion des connaissances.



