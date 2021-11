Hoffmann Green Cement Technologies réalise avec succès son augmentation de capital et lève 22,5 M€, marquant une étape clé pour son développement à l’international et en France

Principales modalités de l’opération :

• La demande totale a atteint 1 845 441 actions, soit 41,5 M€, représentant un taux de souscription de 185% du montant de l’augmentation de capital

• Le montant de l’augmentation de capital s’élève à 22,5 M€, sur la base d’un prix de souscription de 22,50 € par action



Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 30 novembre 2021 – 18h00 CET : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green » ou la « Société »), pionnier du ciment

décarboné sans clinker, annonce aujourd’hui la réussite de son augmentation de capital annoncée le 19 novembre 2021.



Julien Blanchard et David Hoffmann, co-fondateurs d’Hoffmann Green, déclarent : "Nous tenons à remercier l’ensemble des investisseurs qui ont contribué au franc succès de cette augmentation de capital qui va nous permettre de renforcer notre leadership en France et d’intensifier nos développements à l’international notamment par le biais de notre stratégie de licensing. Fort du chemin parcouru depuis notre introduction en bourse et des réalisations structurantes, les moyens financiers complémentaires générés par cette opération nous permettent d’asseoir notre position de 1er producteur de ciment décarboné au service d’une industrie de la construction plus responsable".