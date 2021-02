Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 10 février 2021, 17h45 CET - Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green » ou la « Société »), pionnier du ciment décarboné sans clinker, obtient des évaluations positives de la part d'acteurs indépendants spécialisés en notation extra-financière, validant sa stratégie environnementale et sociale.

Depuis sa création, Hoffmann Green a pour objectif de décarboner le secteur de la construction en produisant et en commercialisant du ciment décarboné sans clinker dont l'empreinte carbone est divisée par cinq par rapport au ciment traditionnel. En 2020, Hoffmann Green a structuré une démarche RSE globale et vient d'obtenir plusieurs évaluations favorables qui illustrent l'engagement de la Société en la matière.



