Hoffmann Green Cement Technologies annonce que ses activités liées au ciment H-UKR sont garanties par la compagnie d'assurance AXA

Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green » ou la « Société »), pionnier du ciment décarboné, annonce la signature d'un contrat avec la compagnie d'assurance AXA.



Julien Blanchard et David Hoffmann, co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « Nous sommes très heureux d'annoncer la signature de ce contrat, qui est le fruit d'une analyse minutieuse de nos activités et de nos produits par les équipes de la Direction Technique Construction d'AXA France. Cette étape très structurante vient valoriser notre développement, notamment pour les produits issus de notre technologie H-UKR qui sont désormais couverts dans des conditions optimales et référence la société au rang des cimentiers traditionnels. Nous attachons une attention particulière à cette nouvelle étape qui crédibilise de nouveau notre démarche de décarbonation du secteur de la construction et nous permet d'intégrer l'écosystème de manière encore plus conquérante. »