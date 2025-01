Hoffmann Green Cement Technologies annonce le transfert de son contrat de liquidité auprès de NATIXIS ODDO BHF

Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 2 janvier 2025 2024 – 18h00 CET : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce avoir mis fin au contrat de liquidité conclu le 31 décembre 2019 avec Portzamparc – Groupe BNP Paribas, et confier à NATIXIS ODDO BHF, à compter du 2 janvier 2025, et pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, la mise en œuvre d’un contrat de liquidité et de surveillance de marché portant sur ses actions ordinaires.





