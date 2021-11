Hoffmann Green Cement Technologies annonce le lancement d’une augmentation de capital destinée à financer son développement à l’international et à l’accélérer en France



Mise à disposition d’un prospectus relatif à cette augmentation de capital



Principales modalités de l’opération :

• Augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d’offre au public et avec un délai de priorité, à titre irréductible uniquement, au profit des actionnaires, portant sur un nombre maximum de 1.000.000 actions nouvelles

• Prix de souscription maximum : 25 euros par action nouvelle, soit un montant maximum de l’augmentation de capital de 25 millions d’euros

• Prix de souscription minimum : 21,43 € par action nouvelle

• Délai de priorité et période de souscription à l’offre au public : du 23 au 29 novembre 2021 (inclus)

• Période de souscription dans le cadre du placement global : du 23 au 30 novembre 2021 (inclus) à 12 heures

• Actualisation des objectifs de la Société en cas de réalisation de l’opération pour tenir compte des nouveaux axes de développement de l’activité de la Société à l’international et en France

• Eligibilité au PEA et PEA-PME