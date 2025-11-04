Hoffmann Green Cement signe un partenariat stratégique avec See You Sun
information fournie par Zonebourse 04/11/2025 à 18:29
Les ciments 0% clinker de Hoffmann Green seront intégrés aux fondations des ombrières solaires et infrastructures de mobilité de See You Sun. Selon les cofondateurs Julien Blanchard et David Hoffmann, cette collaboration 'ouvre un nouveau champ d'application pour nos solutions décarbonées'.
François Guérin, président de See You Sun, souligne une 'étape vers des infrastructures plus durables et sobres, au service de la souveraineté énergétique'.
Valeurs associées
|3,9600 EUR
|Euronext Paris
|-3,06%
