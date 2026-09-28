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Hoffmann Green Cement noue un partenariat avec aquitanis
information fournie par Zonebourse 28/09/2026 à 08:34
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Hoffmann Green Cement Technologies annonce un partenariat avec aquitanis, Office public de l'habitat de Bordeaux Métropole, afin d'étudier l'intégration de ses ciments 0% clinker dans les projets immobiliers et d'aménagement développés en Nouvelle-Aquitaine.

Acteur majeur du logement social sur le territoire, aquitanis gère près de 21 000 logements pour environ 43 000 habitants et développe chaque année de nouveaux programmes en locatif social et en accession à la propriété.

Cette collaboration s'inscrit dans la stratégie de transition environnementale d'aquitanis et offre à Hoffmann Green de nouvelles perspectives commerciales. Le cimentier entend ainsi renforcer son implantation en Nouvelle-Aquitaine et élargir les opportunités de déploiement de ses solutions bas carbone auprès de nouveaux projets et acteurs de la construction.

A ce stade, le partenariat ouvre des perspectives d'intégration des ciments Hoffmann Green, sans annoncer de commande ferme ni de montant de chiffre d'affaires associé.

Valeurs associées

HOFFMANN GREEN CEMENT TEC.
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