Hoffmann Green Cement : émission d’obligations convertibles en actions pour 6 millions d'euros

(AOF) - Hoffmann Green Cement Technologies, spécialiste dans le secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce la réalisation d’une émission d’obligations convertibles en actions souscrites par un fonds géré par Inveready pour un montant nominal de 6 millions d’euros, avec le soutien de l’Union Européenne dans le cadre du programme InvestEU. Les OCA arriveront à échéance le 18 septembre 2030.
