 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 904,42
+0,63%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Hoffmann Green Cement : émission d’obligations convertibles en actions pour 6 millions d'euros
information fournie par AOF 19/09/2025 à 08:43

(AOF) - Hoffmann Green Cement Technologies, spécialiste dans le secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce la réalisation d’une émission d’obligations convertibles en actions souscrites par un fonds géré par Inveready pour un montant nominal de 6 millions d’euros, avec le soutien de l’Union Européenne dans le cadre du programme InvestEU. Les OCA arriveront à échéance le 18 septembre 2030.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

HOFFMANN GREEN CEMENT TEC.
4,5700 EUR Euronext Paris -0,11%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank