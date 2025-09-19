 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 909,78
+0,70%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Hoffmann Green Cement émet 6 MEUR d'obligations convertibles
information fournie par Zonebourse 19/09/2025 à 10:12

Hoffmann Green Cement Technologies annonce l'émission d'obligations convertibles en actions (OCA) pour un montant de 6 MEUR, souscrites par le fonds espagnol Inveready avec le soutien de l'Union européenne dans le cadre du programme InvestEU. Les OCA, émises le 18 septembre 2025, arriveront à échéance le 18 septembre 2030 et ne seront pas cotées.

L'opération doit financer les besoins en fonds de roulement, la R&D et les investissements industriels de la société. Les obligations portent un coupon de 6% versé trimestriellement en numéraire, complété par un intérêt capitalisé de 4,75% ajouté à la valeur nominale. Le prix de conversion a été fixé à 6,00 EUR, soit une prime de 9,89% par rapport à la moyenne des 20 dernières séances avant l'annonce.

Julien Blanchard et David Hoffmann, co-fondateurs, évoquent un financement 'structurant dans des conditions attractives'. Xavier Núñez-Romero, directeur d'investissement d'Inveready, estime que cette levée permettra à la société de 'conserver son leadership technologique' et de poursuivre son expansion.

L'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription reste ouverte jusqu'au 23 septembre 2025.

Valeurs associées

HOFFMANN GREEN CEMENT TEC.
4,5650 EUR Euronext Paris -0,22%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank