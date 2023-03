Hoffmann Green Cement, 1er cimentier Européen 100% aligné avec la Taxonomie Verte

Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 8 mars 2023 - 18h00 CET : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green » ou la « Société »), pionnier du ciment décarboné et cotée sur Euronext Growth Paris, publie son rapport d’évaluation d’alignement à la taxonomie européenne réalisé par le cabinet Ethifinance, groupe européen de notation, de recherche et de conseil innovant, au service de la finance durable.



La Taxonomie verte est un outil de classement permettant de mesurer et de rendre transparente la part durable des activités des entreprises sur le plan environnemental. Elle a notamment pour objet de flécher les financements vers les entreprises qui favorisent l’objectif du Pacte vert pour l’Europe, à savoir la neutralité climatique à l’horizon 2050.



Activité 100% alignée avec la taxonomie Européenne

Le 16 février 2023, EthiFinance a analysé le niveau d'alignement à la taxonomie verte européenne des activités 2022 d'Hoffmann Green Cement Technologies. L’étude réalisée permet de confirmer que l’activité de la Société (Chiffre d’affaires, CAPEX et OPEX) est éligible et alignée à 100% à l'objectif 1 – « Atténuation du changement climatique » de la Taxonomie Verte Européenne.



Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : ciments-hoffmann@newcap.eu