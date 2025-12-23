Hoffmann Green annonce son agenda financier 2026

Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 23 décembre 2025 – 17h45 CET : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce son agenda financier 2026.
- Volume d’activité 2025 : 7 janvier 2026
- Résultats annuels 2025 : 26 mars 2026
- Assemblée Générale des actionnaires : 22 mai 2026
- Résultats semestriels 2026 : 10 septembre 2026
Les communiqués seront diffusés avant ouverture des marchés. Informations soumises à modification.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer