Hoffmann Green annonce son agenda financier 2026
information fournie par Boursorama CP 23/12/2025 à 17:45

Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 23 décembre 2025 – 17h45 CET : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce son agenda financier 2026.

- Volume d’activité 2025 : 7 janvier 2026
- Résultats annuels 2025 : 26 mars 2026
- Assemblée Générale des actionnaires : 22 mai 2026
- Résultats semestriels 2026 : 10 septembre 2026

Les communiqués seront diffusés avant ouverture des marchés. Informations soumises à modification.

HOFFMANN GREEN CEMENT TEC.
3,935 EUR Euronext Paris -0,38%

