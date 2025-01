Hoffmann Green annonce son agenda financier 2025

Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 29 janvier 2025 – 18h00 CET : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce aujourd’hui son agenda financier 2025.



- Chiffre d’affaires annuel 2024 : 12 février 2025

- Résultats annuels 2024 : 17 mars 2025

- Assemblée Générale des actionnaires : 30 mai 2025

- Chiffre d’affaires et résultats semestriels 2025 : 15 septembre 2025



(*) : Les communiqués seront diffusés avant ouverture des marchés. Informations soumises à modification.



