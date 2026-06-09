Hoffmann Green annonce le lancement de H-CLAY®, nouvelle technologie de rupture dédiée à la valorisation de l’argile, co-produit utilisé pour la production des ciments 0% clinker

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Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 9 juin 2026 – 8h00 CEST : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce le lancement de H-CLAY®, une nouvelle technologie de rupture permettant la transformation à froid de l’argile en co-produit destiné à la formulation de ciments 0% clinker.