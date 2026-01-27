Hoffmann Green accélère sa diversification des marchés adressés avec la signature d’un partenariat avec le Groupe GSE, contractant général de premier plan en France et en Europe

Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 27 janvier 2026 – 8h00 CET : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce la signature d’un partenariat stratégique avec GSE, contractant général de premier plan depuis près de 50 ans, afin d’accompagner la décarbonation de ses actifs industriels et tertiaires.



