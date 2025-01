Hoffman: extension du contrat de licences aux USA information fournie par Cercle Finance • 14/01/2025 à 18:25









(CercleFinance.com) - Hoffmann Green Cement Technologies annonce l'extension de son contrat de licences avec Hoffmann Green USA, couvrant désormais 25 États de l'est des États-Unis.



Cette décision, motivée par l'intérêt pour les ciments 0% clinker et le potentiel du marché américain, entraîne un droit d'entrée additionnel de 8 ME, en plus des 2 ME initiaux, ainsi que des royalties fixes et variables.



L'accord permet également au partenaire américain de sous-licencier ces technologies, offrant un levier de croissance supplémentaire.



Cette extension s'inscrit dans un contexte favorable à la transition énergétique, soutenue par des mesures comme l'Inflation Reduction Act, renforçant ainsi l'engagement pour une construction durable.







