Hoffman: contrat stratégique de licences avec Cemblend information fournie par Cercle Finance • 19/12/2024 à 18:22









(CercleFinance.com) - Hoffmann Green Cement Technologies annonce la signature d'un contrat de licences stratégique avec son partenaire britannique Cemblend, marquant une nouvelle étape dans sa stratégie d'expansion internationale.



Cet accord consolide la présence de la Société sur un marché européen clé, couvrant le Royaume-Uni et l'Irlande, et confirme l'attractivité croissante du ciment 0% clinker Hoffmann.



' En renforçant notre présence sur un marché européen clé, nous consolidons notre rôle d'acteur de référence et affirmons notre mission : accompagner la décarbonation du secteur de la construction à l'échelle mondiale', ont commenté Julien Blanchard et David Hoffmann, co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies.







Valeurs associées HOFFMANN GREEN CEMENT TEC. 5,28 EUR Euronext Paris -0,38%