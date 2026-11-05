Hochtief dépasse les attentes, Jefferies pointe des objectifs timides

(Zonebourse.com) - Hochtief dépasse les attentes au troisième trimestre avec un chiffre d'affaires en hausse de 22,3%, porté par Turner et les centres de données. Jefferies salue la performance, mais estime que le maintien des prévisions annuelles pourrait décevoir les investisseurs

Le groupe allemand de construction a réalisé un chiffre d'affaires de 11,9 milliards d'euros au troisième trimestre 2026, en hausse de 22,3%. Son bénéfice net opérationnel a bondi de 48,8%, à 271,9 millions d'euros. Sur neuf mois, il atteint 751,6 millions d'euros, en progression de 39,8%.

"Les bénéfices progressent fortement, la génération de trésorerie accélère et notre carnet de commandes record nous offre une excellente visibilité pour l'avenir", déclare le directeur général Juan Santamaría dans le communiqué de résultats du 5 novembre.

Un carnet de près de 90 milliards d'euros

Les prises de commandes ont augmenté de 62,6% sur le trimestre, à 17,1 milliards d'euros. Le carnet atteint un record de 89,7 milliards d'euros, en hausse de 29%, soit environ deux ans d'activité.

Jefferies souligne le rôle des centres de données, qui ont généré environ 22 milliards d'euros de commandes depuis janvier, en progression de 80%. La banque relève aussi la performance de Turner, la filiale américaine de construction de Hochtief : ses ventes trimestrielles ont augmenté de 26% à changes constants et sa marge a gagné 50 points de base.

Des objectifs jugés prudents par Jefferies

Le bénéfice net opérationnel trimestriel dépasse de 4,2% le consensus, selon Jefferies. Hochtief maintient néanmoins son objectif annuel entre 1,025 et 1,100 milliard d'euros, soit une croissance de 30% à 40%.

La banque juge cette prévision conservatrice. Selon ses calculs, le milieu de la fourchette implique un bénéfice d'environ 311 millions d'euros au quatrième trimestre, ce qui suppose un ralentissement de la croissance. "Le consensus devrait donc rester inchangé, ce qui suscitera une certaine déception", estime Jefferies. La banque reste toutefois confiante dans la solidité de l'activité et rappelle la prudence habituelle du groupe.

A la Bourse de Francfort, le titre reculait de 1,38%, à 358,60 EUR, vers 16 heures.

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