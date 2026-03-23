HMH Holding, soutenue par Baker Hughes, vise une valorisation allant jusqu'à 948 millions de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails et des éléments de contexte tout au long de l'article) par Arasu Kannagi Basil

Le fabricant d'équipements pétroliers et gaziers HMH Holding a déclaré lundi qu'il visait une valorisation allant jusqu'à 948 millions de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis, entrant sur le marché à un moment où la flambée des prix du pétrole brut façonne le sentiment des investisseurs.

La société vise à lever 231 millions de dollars lors de l'introduction en bourse en vendant 10,5 millions d'actions à un prix compris entre 19 et 22 dollars l'unité.

Malgré la volatilité accrue des marchés due aux troubles actuels au Moyen-Orient, les banquiers et les analystes affirment que les marchés de capitaux restent ouverts, en particulier pour les émetteurs du secteur pétrolier et gazier.

Plusieurs entreprises du secteur de l'énergie ont fait appel aux marchés des capitaux et de la dette depuis le début de la guerre en Iran, dans le but de tirer parti de la hausse des prix du pétrole.

"Le marché est extrêmement sensible aux prix. À l'exception des entreprises des secteurs de la défense et de l'énergie, le marché des introductions en bourse est actuellement un marché d'acheteurs, les entreprises étant confrontées à un examen minutieux des prix initiaux", a déclaré Josef Schuster, directeur général d'IPOX.

HMH, dont le siège est à Houston (Texas), fournit du matériel de forage et des services après-vente pour le forage offshore et onshore, l'exploitation minière sous-marine et onshore, et la construction. Ses marques comprennent Hydril, VetcoGray et Wirth.

Baker Hughes et Akastor ont combiné leurs unités d'équipement de forage pétrolier en mer pour créer HMH en 2021, avec l'intention d'introduire la société en bourse.

HMH, qui tire l'essentiel de son chiffre d'affaires des services après-vente et des ventes de pièces détachées, avait déposé une demande d'introduction en bourse en août 2024, mais n'a pas donné suite à cette demande jusqu'à présent.

La société a déclaré un bénéfice net de 46,1 millions de dollars et un chiffre d'affaires de 821,8 millions de dollars en 2025, contre 52 millions de dollars et 843,4 millions de dollars, respectivement, un an plus tôt.

Bien que le nom HMH soit relativement récent, ses lignes de produits fabriquent des équipements depuis plus de 125 ans, l'origine de Wirth remontant à 1895.

HMH a demandé l'inscription de ses actions sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole "HMH".

J.P. Morgan, Piper Sandler et Evercore ISI sont les co-chefs de file de l'offre.