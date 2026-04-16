HIVE Digital chute après l'annonce d'un accord sur la dette échangeable

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 avril - ** L'entreprise de calcul d'intelligence artificielle HIVE Digital Technologies HIVE.O a perdu 3,6 % en pré-marché à 2,38 $ après l'annonce d'une augmentation de capital ** La société basée à San Antonio, au Texas, a annoncé mercredi soir une offre privée de 75 millions de dollars de billets échangeables à 0 % échéant en 2031

** L'entreprise a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour les besoins généraux de l'entreprise, l'investissement en capital, y compris l'achat de processeurs graphiques, et le développement du centre de données

** L'entreprise prévoit également d'utiliser une partie du produit pour financer des appels plafonnés, des transactions dérivées utilisées pour atténuer la dilution potentielle

** HIVE a une capitalisation boursière d'environ 645 millions de dollars, selon les données du LSEG

** Jusqu'à la clôture de mercredi, l'action a baissé de 4 % depuis le début de l'année et de 68 % par rapport au sommet intrajournalier de 7,84 $ atteint le 10 octobre

** 7 analystes estiment que l'action est "achetée", 1 autre estime qu'elle est "conservée"; PT médian $6 - LSEG