HiPay prévoit une croissance en 2025 entre 5-10%

(AOF) - HiPay a enregistré en 2024 une progression de ses volumes de paiements de 4,4% à 9,15 milliards d'euros et de 13,4% de son chiffre d’affaires à 74,2 millions d'euros. L'Ebitda ressort à 10,8 millions d'euros, en hausse de 1 million d'euros. Le résultat opérationnel récurrent s'élève à 6,2 millions d'euros, soit une progression de 1,3 million d'euro. Le résultat net a suivi la même tendance, passant de 3,6 à 5,8 millions d'euros.

En France, HiPay conserve une bonne dynamique de marché avec 302 nouveaux contrats signés dans le secteur du commerce de détail. La progression du chiffre d'affaires hors France est importante à 20%, résultant de volumes en forte hausse au Portugal, en Italie et en Allemagne.

En accompagnant cette croissance d'une meilleure maîtrise de ses coûts d'acquisition et en raison d'effets de mix produit/client, le groupe dégage une marge brute d'activité en hausse de 6,9 millions d'euros.

"Après un dernier trimestre marqué par un tiers de nouveaux clients ayant choisi l'omnicanalité avec HiPay, nous anticipons une croissance soutenue de cette tendance en 2025, tant sur notre base existante que parmi nos nouveaux clients", explique HiPay.

Les solutions de paiement différé ou fractionné (BNPL - Buy Now, Pay Later) poursuivent elles aussi leur essor, particulièrement dans les secteurs où le prix constitue un frein à l'achat. "Portées par une demande croissante, elles s'imposent progressivement comme un levier incontournable de conversion et continueront de croître fortement en 2025", précise la société.

Prenant en compte ces relais de croissance, l'expert en solutions de paiement anticipe une croissance pour l'année 2025 comprise entre 5 et 10% mais reste prudent compte tenu de l'attentisme actuellement observé sur la croissance de la consommation en Europe.

Par ailleurs, le groupe "continue de travailler à structurer son organisation technique et matérielle, à augmenter ses marges et, via de nouveaux clients, à préparer ses futurs relais de croissance".

