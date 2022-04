HiPay : nouvel exercice de croissance rentable en 2021, +6,8 M€ de cash-flow opérationnel

● Le chiffre d’affaires annuel progresse de +18% par rapport à un exercice 2020 exceptionnel

● EBITDA une nouvelle fois positif à +2,8 millions d’euros en croissance de 88% hors économies liées à la crise sanitaire en 2020

● Forte génération de trésorerie par les activités opérationnelles à +6,8 millions d’euros



Le 7 avril 2022 à 7h : HiPay, la fintech spécialisée dans les solutions de paiement omnicanal annonce ses résultats 2021.

En 2021, le volume des paiements atteint 6,6 milliards d’euros (1 milliard d’euros de plus qu’en 2020) et le chiffre d’affaires s’établit à 53,9 millions d’euros (+18% vs. 2020), correspondant à un taux de chiffre d’affaires sur volume de paiements stable à 0,82%.