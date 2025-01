HiPay: lancement d'une augmentation de capital information fournie par Cercle Finance • 07/01/2025 à 13:35









(CercleFinance.com) - HiPay Group annonce le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du DPS pour un montant maximal de 6.765.000 euros, par l'émission de 1.353.000 actions nouvelles (soit trois pour 11 actions existantes) au prix unitaire de cinq euros.



La société explique envisager de se doter d'une capacité d'investissement technologique et commerciale significative, ce qui passe au préalable par une augmentation de ses capitaux propres accompagnée par une démarche de réduction de sa dette financière.



La souscription des actions nouvelles sera ouverte du 10 au 24 janvier inclus sur le marché Euronext Growth Paris. HiPay a reçu un engagement de souscription de la part de BJ Invest portant a minima sur 75% du montant de l'opération.





Valeurs associées HIPAY GROUP 5,16 EUR Euronext Paris -5,84%