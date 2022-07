HiPay : hausse de 12% du volume des paiements au 1er semestre

Le 28 juillet 2022, à 7h00 : HiPay, la fintech spécialisée dans les solutions de paiement omnicanal, annonce son chiffre d’affaires du 1er semestre 2022.









Croissance du volume de paiements et progression modérée du chiffre d’affaires

Au 1er semestre 2022, le volume de paiements atteint 3,6 milliards d’euros soit une croissance de 12% par rapport au 1er semestre 2021 qui constituait une base de comparaison exigeante : en effet l’activité de HiPay au cours du premier semestre 2021 avait été stimulée par les confinements imposés à travers l’Europe. Au cours du premier semestre 2022, les événements géopolitiques et macroéconomiques défavorables ont pesé sur la consommation et les décisions d’investissement des entreprises, sans toutefois remettre en cause la bonne orientation du marché des paiements électroniques.



La bonne dynamique du volume des paiements, observée sur l’ensemble des segments de marché, ne se reflète que partiellement au niveau du chiffre d’affaires. En effet, la fin de l’exploitation de certains moyens de paiement dédiés au marché belge a transféré les volumes de paiement concernés vers d’autres moyens de paiement moins rémunérateurs.