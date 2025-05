HiPay Group : une activité dynamique au premier trimestre

AOF - EN SAVOIR PLUS

Au niveau de ses perspectives, le groupe table sur une hausse de ses ventes comprise entre 7 et 10 %, approchant les 80 millions d'euros.

(AOF) - HiPay Group a bien débuté l’année avec un chiffre d’affaires en hausse de 10,4 %, à 19,1 millions d’euros. Parallèlement, les volumes de paiement ont augmenté de 5,7 % pour un total de 2,295 milliards d’euros. La fintech spécialisée dans les solutions de paiement omnicanal a indiqué que toutes ses business units étaient en croissance. Elle a également bénéficié d’une excellente dynamique sur le marché français, avec une hausse des revenus de 13,5 % et plus de 45 nouveaux contrats signés dans le secteur du commerce de détail.

