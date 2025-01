Hipay Group : succès de son augmentation de capital

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission aux négociations sur Euronext Growth Paris sont prévus le 31 janvier 2025.

(AOF) - Hipay Group, expert en solutions de paiement, annonce le succès de son augmentation de capital par émission d’actions nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires dont la souscription s’est déroulée du 10 janvier au 24 janvier 2025 (inclus). Le montant brut de l’augmentation de capital s’élève à 6 765 000 euros et se traduit par la création de 1 353 000 actions nouvelles, souscrites à un prix de 5 euros.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.