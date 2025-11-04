 Aller au contenu principal
HiPay est plus pessimiste sur sa croissance annuelle
information fournie par AOF 04/11/2025 à 11:03

(AOF) - HiPay a dévoilé un chiffre d'affaires stable de 17,7 millions d'euros au troisième trimestre sur fond de hausse de 4% des volumes de paiements à 2,234 milliards d'euros. "La croissance du chiffre d'affaires a réaccéléré durant le 3ème trimestre et a permis d'être stable par rapport à 2024, soutenue par les secteurs Retail France (+10%), iGaming (+13%) et international hors Portugal (+28%) portés par la forte dynamique enregistrée chez nos marchands d'Europe du Sud (Italie et Espagne essentiellement)", explique la fintech spécialisée dans les solutions de paiement omnicanal.

Les volumes de paiements ont progressé sur les secteurs international hors Portugal (+20%), iGaming (+13%) et Retail France (+2%).

Le groupe a abaissé son objectif de croissance. HiPay anticipe une progression du chiffre d'affaires entre 3% et 5% contre de 6% à 9% auparavant. A fin septembre, HiPay affichait une croissance de seulement 2,4%.

La direction anticipe une nouvelle accélération séquentielle significative de la croissance organique d'ici la fin 2025, portée par le lancement de nombreux nouveaux marchands au quatrième trimestre.

L'entreprise a enfin confirmé que la rentabilité d'exploitation et la rentabilité nette sont attendues à un niveau égal ou supérieur à celui de 2024.

HIPAY GROUP
9,000 EUR Euronext Paris -5,46%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

