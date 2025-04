HiPay: bien orienté après ses résultats annuels information fournie par Cercle Finance • 14/04/2025 à 13:43









(CercleFinance.com) - HiPay s'adjuge 5% après la publication d'un résultat net de 5,8 millions d'euros au titre de 2024, contre 2,2 millions sur l'exercice précédent, avec une marge d'EBITDA à 14,5% du CA et une marge opérationnelle courante à 8,4%.



Avec une dynamique de croissance continue, la fintech spécialisée dans les solutions de paiement omnicanal a signé une progression de ses volumes de paiements de 4,4%, à plus de 9,15 milliards d'euros, et de son chiffre d'affaires de 13,4%, à 74,2 millions.



Les perspectives de croissance pour l'année 2025 sont attendues entre 5 et 10%, en prenant en compte des relais de croissance, mais 'restent prudentes compte tenu de l'attentisme actuellement observé sur la croissance de la consommation en Europe'.





Valeurs associées HIPAY GROUP 8,7090 EUR Euronext Paris +4,93%