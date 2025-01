HiPay: augmentation de capital réalisée information fournie par Cercle Finance • 29/01/2025 à 11:58









(CercleFinance.com) - Hipay Group annonce le succès de son augmentation de capital dont la souscription s'est déroulée du 10 au 24 janvier : le montant brut s'élève à 6.765.000 euros et se traduit par la création de 1.353.000 actions nouvelles, souscrites à un prix unitaire de cinq euros.



À l'issue de la période de souscription, les demandes de souscriptions totalisaient 2.398.301 actions, soit 177% du montant de l'opération, étant rappelé que HiPay avait reçu des engagements de souscription portant sur 75% du montant.



Le capital de la société à l'issue de l'opération est divisé en 6.313.974 actions. Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission aux négociations sur Euronext Growth Paris sont prévus le 31 janvier.





