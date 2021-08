HIOLLE Industries cède sa filiale Team Turbo Machines au Groupe italien FINCANTIERI

Valenciennes, le 9 Août 2021 - Le Groupe HIOLLE Industries vient de céder, après plusieurs mois de négociation et d'audits, sa filiale spécialisée dans la maintenance de turbo-alternateurs, TEAM TURBO MACHINES (TTM) au groupe italien FINCANTIERI.



Cette cession concerne l'intégralité des titres - soit 80 % - que HIOLLE détient dans le capital de TTM.



Le Directeur Général et actionnaire à 20 % de TTM, restera à la direction de l'entreprise et accompagnera FINCANTIERI dans la reprise et le développement de cette société.