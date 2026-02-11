Hinge Health grimpe en flèche après avoir annoncé un chiffre d'affaires supérieur aux estimations pour l'exercice 26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 février - ** Les actions de la plateforme de santé IA Hinge Health HNGE.N en hausse de 13,8% à 37,60 $ en pré-marché après que la société ait prévu des revenus pour l'année fiscale 26 supérieurs aux estimations

** La société prévoit un chiffre d'affaires de 732 à 742 millions de dollars pour l'exercice 26, supérieur aux prévisions des analystes (717,41 millions de dollars), selon les données compilées par LSEG

** Le directeur général Daniel Perez déclare que la forte dynamique des ventes en fin d'année et le nombre record de clients gagnés ont stimulé la croissance et élargi les marges

** La société affiche un chiffre d'affaires de 170,7 millions de dollars pour le quatrième trimestre , dépassant les attentes de 156,6 millions de dollars; un bénéfice par action ajusté de 49 cents pour le quatrième trimestre, supérieur aux estimations de 39 cents

** 16 analystes sur 17 évaluent l'action à "acheter" ou plus, un à "conserver"; PT médian à 59,50 $ - données compilées par LSEG

** Hinge Health a fait ses débuts en mai 2025 avec un prix d'introduction en bourse de 32 $; l'action a baissé de 28,8 % depuis le début de l'année