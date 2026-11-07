Hindustan Coca-Cola, l'embouteilleur indien de Coca-Cola, dépose une demande d'introduction en bourse

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Hindustan Coca-Cola Holdings, le plus grand embouteilleur Coca-Cola d'Inde, a déposé une demande d'introduction en bourse consistant exclusivement en une cession de participation par son actionnaire majoritaire, sans apport de capitaux frais pour la société, selon des documents préliminaires.

* Dans le cadre de cette introduction en bourse, l'actionnaire majoritaire Hindustan Coca-Cola Overseas Holdings proposera à la vente jusqu'à 997,5 millions d'actions, réduisant ainsi sa participation de 60 % à environ 45 %.

* Jubilant Beverages, qui détient les 40 % restants, ne vendra pas d’actions. Aucune fourchette de prix n’a été communiquée.

* Cette introduction en bourse s’inscrit dans la lignée d’une série de multinationales qui se tournent vers les marchés boursiers indiens pour monétiser leurs investissements, plutôt que pour lever de nouveaux capitaux.

* Le chiffre d’affaires de la société a reculé de 9,4 % pour s’établir à 115,49 milliards de roupies indiennes (1,23 milliard de dollars) au cours de l’exercice clos en mars 2026. La société a attribué cette baisse au transfert de territoires à d’autres embouteilleurs Coca-Cola dans le cadre de son programme de refranchisage.

* La société embouteille des marques de Coca-Cola, notamment Thums Up, Sprite et Maaza, dans dix États indiens et quatre territoires fédéraux, principalement dans le sud et l’ouest de l’Inde.

* Reuters a rapporté en juillet que Coca-Cola avait désigné JPMorgan et Citi en vue d’une introduction en bourse prévue en 2027. Le projet de prospectus cite six banques chargées de gérer l’offre.

(1 dollar = 93,9000 roupies indiennes)