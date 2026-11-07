 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Hindustan Coca-Cola, l'embouteilleur indien de Coca-Cola, dépose une demande d'introduction en bourse
information fournie par Reuters 07/11/2026 à 10:53

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Hindustan Coca-Cola Holdings, le plus grand embouteilleur Coca-Cola d'Inde, a déposé une demande d'introduction en bourse consistant exclusivement en une cession de participation par son actionnaire majoritaire, sans apport de capitaux frais pour la société, selon des documents préliminaires.

* Dans le cadre de cette introduction en bourse, l'actionnaire majoritaire Hindustan Coca-Cola Overseas Holdings proposera à la vente jusqu'à 997,5 millions d'actions, réduisant ainsi sa participation de 60 % à environ 45 %.

* Jubilant Beverages, qui détient les 40 % restants, ne vendra pas d’actions. Aucune fourchette de prix n’a été communiquée.

* Cette introduction en bourse s’inscrit dans la lignée d’une série de multinationales qui se tournent vers les marchés boursiers indiens pour monétiser leurs investissements, plutôt que pour lever de nouveaux capitaux.

* Le chiffre d’affaires de la société a reculé de 9,4 % pour s’établir à 115,49 milliards de roupies indiennes (1,23 milliard de dollars) au cours de l’exercice clos en mars 2026. La société a attribué cette baisse au transfert de territoires à d’autres embouteilleurs Coca-Cola dans le cadre de son programme de refranchisage.

* La société embouteille des marques de Coca-Cola, notamment Thums Up, Sprite et Maaza, dans dix États indiens et quatre territoires fédéraux, principalement dans le sud et l’ouest de l’Inde.

* Reuters a rapporté en juillet que Coca-Cola avait désigné JPMorgan et Citi en vue d’une introduction en bourse prévue en 2027. Le projet de prospectus cite six banques chargées de gérer l’offre.

(1 dollar = 93,9000 roupies indiennes)

Valeurs associées

COCA-COLA CO
95,660 USD NYSE -0,07%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
97,88 -1,45%
CAC 40
8 139 -0,81%
Or
4 065,99 0,00%
EUR/USD SPOT
1,114 0,00%
2CRSI
15,88 -2,10%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank